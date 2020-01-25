彰化市李姓婦人吞下上百顆安眠藥，彰化分局民族路派出所飛奔救援，緊急將陷入昏迷的李婦緊急送醫，從鬼門關前搶回一命。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市李姓婦人在大過年，別人歡樂團員，卻引發了情緒不穩定，百感交集，竟獨自吞下上百顆安眠藥，打電話給女兒、女婿，揚言不想活，女婿緊急報案，彰化分局民族路派出所飛奔救援，緊急將陷入昏迷的李婦緊急送醫，從鬼門關前搶回一命。

大過年家家戶戶歡樂團聚，但總有些人特別的沒落，李姓婦人在大年節，擋不住憂鬱情緒的爆發，把平常睡不著的安眠藥，一大把又一大把抓的吞服，吳姓女婿聽到岳母作出傻事，緊急報案。

慌張中也沒多說，只是緊急求援，有人輕生，請警方緊急救救命！警方接到報案電話，警員王柏智與郭宜軒，飛馳疾奔到報案地址，才知道輕生者和報案人不同住，經警方細心詢問該報案地址住戶吳民，發現意圖輕生之婦人是他的岳母，人命關天警方請吳男乘巡邏車趕往彰化市中正路岳母的住處。

警方入內後，發現李姓婦人已經陷入精神狀況恍惚，服用約100餘粒藥意圖輕生，李婦隨即由女婿吳民護送往彰化基督教醫院救治後，搶救後，李姓婦人無生命危險。家屬對於警方奔波挽回了一場悲劇，感謝再感謝。

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