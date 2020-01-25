圖片摘自世界文化遺產麗江古城微博。
圖片摘自世界文化遺產麗江古城微博。

為防武漢肺炎疫情擴散，繼北京市故宮博物院宣佈閉館後，雲南世界文化遺產麗江古城今10 點宣佈（含獅子山景區）暫停接待遊客。

(中時電子報)

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