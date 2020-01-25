英國陸軍本月公佈了一種概念觀測系統，可以使戰車乘員獲得如同透視眼的效果，在不需要打開艙門探頭在外，就能看到四週圍的環境。

防衛新聞(Defense News)報導，戰車雖然防護力強 ，但是它就像是個鐵盒子，是對觀測視野很有效，即使是現代戰車的觀測系統，視野也都頗為局部，因此在近代幾次戰爭，車長仍然時不時打開頂部艙門，探頭觀看周圍情況，然而安全有很大的風險。

戰車車長為了瞭解四週環境，常要探出艙門瞭望，卻有很大的風險。(圖/(Elbit Systems)

以色列的艾爾比特系統公司(Elbit Systems)設計製造了IronVision X線視覺系統，利用戰車週圍多部光電攝影機，再配合VR成像，就能將週邊影像即時投射在頭盔顯示器上，戰車成員可以無需打開任何艙門，就透過顯示看看到其車輛週身整個360度角的即時情況。

英國主力戰車挑戰者2式(Challenger 2)的最新改良版「街頭霸王2」(Streetfighter II,與著名的格鬥電玩同名)在1月初測試了IronVision X線視覺系統，並且進行城市環境作戰演習，即使戰車和步兵同步作戰，戰車也能透過視覺系統，了解步兵所在位置，大大減低了意外的發生。

This IronVision Helmet Can See Through Armor

這項創新技術配備了紅外線/光電攝影，有6~8部的攝影機分布戰車周圍。白天使用光學攝影，昏暗的夜間就能切換成紅外線影像。

現役英國陸軍塔爾斯上校表示「我對這套系統很滿意，很希望概念能夠早日成為現實，絕對能夠使裝甲兵變得更加輕鬆。」

(中時電子報)