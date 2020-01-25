春來花發好運發，2020「花在彰化」，愛你、愛你，除夕夜點燈，大年初一開幕，吸引滿爆人潮，花團錦簇讓人心花怒放。（吳敏菁攝）

春來花發好運發，2020「花在彰化」，愛你、愛你，除夕夜點燈，大年初一開幕，吸引滿爆人潮，花團錦簇讓人心花怒放。（吳敏菁攝）

春來花發好運發，2020「花在彰化」，愛你、愛你，大年初一開幕，吸引滿爆人潮，花團錦簇讓人心花怒放。（吳敏菁攝）

春來花發好運發，2020「花在彰化」，愛你、愛你，除夕夜點燈，大年初一開幕，吸引滿爆人潮，花團錦簇讓人心花怒放，得到滿滿的祝福，更呼應2020雙雙對對，首創了南北雙燈會，相互輝映，一路閃耀到農曆正月十六，白天看花、晚間賞燈。

縣長王惠美主持「花在彰化」系列活動開幕，並在現場發紅包，祝福新年恭喜，表示彰化縣是農業大縣，花卉栽植面積高達5000多公頃，占全台產量3成，為讓更多人知道彰化美麗的花卉苗木，縣府理花在彰化，已經延續14年了，成了國人走春第一品牌。

王惠美說，「2020花在彰化」，諧音愛你愛你，有著雙雙對對的寓意，特別創意端出南、北雙燈區，並新增雙主題館，主展館以農業療育為主，呈現五感體驗，聞得到、聽得到、看得到、摸得到，還有「台灣仙肉展」呈現仙人掌及多肉植物，歡迎鄉親白天看花海，晚上賞花燈，每半小時還有水舞表演，還能到北斗吃小吃、埤頭百寶村買伴手禮，好吃好玩都在彰化。

議長謝典林表示，每到新年初，有來自各地的好朋友會到彰化溪州公園走春，以彰化人為榮能夠招待大家，玩在溪州、樂在埤頭、遊在田尾、吃在北斗，溪州公園非常漂亮，平常也都免費入園，大家以後也能帶著小朋友多來走走。

彰縣府今年推出雙燈會，大佛風景區白天人潮絡繹不絕，八卦山上「卦山歲暮祈福燈區」和溪州公園的「花影水舞燈區」相互輝映，而元宵期間2月4日至6日在加碼，邀請到去年造成轟動的重慶「銅梁火龍」，分別在溪州公園、鹿港體育場、員林圓林園共3場次大型演出，掀起今年燈會的高潮。

(中時 )