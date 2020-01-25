競選連任成功的國民黨台中市立委江啟臣大年初一宣布將角逐中國國民黨主席的補選。（馮惠宜攝）

國民黨中生代立委江啟臣在大年初一宣布參與國民黨黨主席補選，被視為「韓家軍」的立委許淑華也錄影片支持。（江啟臣提供／台中馮惠宜慱真）

國民黨中生代立委江啟臣在大年初一宣布參與國民黨黨主席補選，在記者會上除旺旺集團副董事長胡志強和國民黨中央委會連勝文都到場力挺，另無法到場的中生代立委包括蔣萬安，以及被視為「韓家軍」的立委許淑華也錄影片支持。

江啟臣在大年初一拋出震撼彈宣布投入黨主席補選，在記者會上另一有意角逐黨主席的前中常委連勝文也現身力挺江啟臣，他拍胸脯告訴支持者「支持我的朋友請全力支持江啟臣！」

值得注意的是，一向被視為韓家軍的立委許淑華雖未到場，但江啟臣在記者會公布影帶，她透過錄影方式向支持者喊話，她說，「放心我會成為你最佳後盾。」，至於許淑華此舉是否代表韓國瑜將專心高雄市政，不角逐黨主席？江啟臣坦言選後還沒有機會就黨的改革工作與選舉工作交換意見，但未來要展開全面拜訪就包括韓市長在內，一定會去拜訪。

至於，也傳出有意參選的前新北市長朱立倫，江啟臣坦承，過去這段時間他跟朱立倫兩人有碰面並交換意見，對於朱市長是否參選「給予尊重。」

(中時 )