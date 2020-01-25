Foodpanda外送員不滿公司單方面變相減薪，日前才發起罷工行動，但未有結果，有女網友就抱怨，近期訂餐都等超過一小時，到最後還被取消，讓她無奈只好轉向ubereats訂餐。另一方面，有外送員在臉書貼出一張照片，照片透露春節熊貓有2000多張單根本沒外送員要接，他更嗆，「把班丟起來」，就是希望能讓公司把薪水加回來。

臉書《靠北熊貓》有外送員貼出一張照片，照片上可以看到，春節剛開始，熊貓系統上就有超過2000多張訂單等著外送員接單，但PO文的外送員表示，「台北的貓把班丟起來！剩2000多筆可以撿還不夠讓熊貓再加薪。丟起來 丟起來 丟起來。讓在家團圓的高層知道我們不是塑膠做的」。

外送員曝熊貓台北地區有2000多張訂單等人接。（臉書《靠北熊貓》）

另外，也有女網友疑似受到熊貓罷工影響，她在PTT上抱怨，近期想使用Foodpanda的新客優惠，但每次訂餐等超過一小時都被取消，更慘的是，取消第一筆訂單後就不能用新客優惠，這讓她果斷轉用ubereats，她透露，轉向ubereats後訂單2分鐘內馬上被接受。

PTT底下有其他網友則回應，「（指熊貓）就爛啊 訂了過30分鐘看 幹變75分鐘，改成UBER點同一家5秒接單」、「熊貓公司活該啊，春節前片面降薪，導致外送員不爽春節都不上班」。

(中時電子報)