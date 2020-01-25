黃明志最新歌曲《China Reggaeton》邀請影帝黃秋生開金口，MV上架一天即將破百萬。黃明志說：「《China Reggaeton》講述的一位鄉下男人失戀的心情，自己演繹rap的部分，再配合黃秋生詮釋放蕩不羈的感覺。在拍攝過程中由於大家知道有影帝在，所以整個製作團隊皮都繃很緊，包括我也戰戰競競，不論是畫面或是音樂他都非常滿意，希望歌曲和MV大家會喜歡！」

這次能與三屆金像獎影帝黃秋生合作，黃明志驚嘆「人生就是一場戲！」他說：「影帝的概念就是，當你以為他在跟你聊天的時候，其實他已經在演戲了。有一次在等待拍攝設定時我坐下來與他閒聊，一直到我發現他所『聊天』的內容怎麼聽起來好像是我所寫的對白，我才驚覺原來他在跟我對戲！」

黃明志特地安排兩位美女和黃秋生尬戲。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志坦言MV在拍攝的過程中非常克難，因為當天下著大雨，天氣非常冷，按照MV劇本需求，黃秋生被安排在懸崖上唱歌，拍了一個小時，他全身都濕透了，但一句抱怨都沒有，黃明志大讚黃秋生「果然有影帝的精神！」為了慰勞黃秋生，黃明志主動獻上了兩位美女主角來陪他尬戲，還在片尾加入黃秋生經典影視作品《人肉叉燒包》的橋段，黃明志直言這部電影是他童年回憶、也是陰影，「黃秋生精湛的演技，尤其最後那詭異的笑容，卻反而讓我更臨場的感受到了那一份恐怖， 而且就在我眼前，因此更加深了我心裡的陰影… 」

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(中時電子報)