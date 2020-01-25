濃濃古早味，味精造型悠遊卡懷舊上市 。圖／悠遊卡公司提供

味精被發明逾百年至今，人們雖仍持續使用它，但在強調健康概念的時代潮流下，它的銷路已大不如前，且被認為長期食用不利健康。近來，該公司為挽回聲譽，在西方打起宣傳戰。除了強調味精是美味的，更要求韋氏字典修改「中國餐館症候群」的詞條，因為這種解釋帶有種族歧視。

BBC中文網報導，味精（monosodium glutamate，簡稱MSG）是日本化學家池田菊苗所發明，他並取得了專利權，1909年日本鈴木兄弟開始商業化生產MSG，名稱為味之素（台灣稱味素或味精），而後味精產品風行於亞洲，成為一般家庭和餐館做菜的最佳調味料。

不過，味素在西方社會卻名聲欠佳，自20世紀中期以來，即有傳言吃了味素會讓人頭痛不適，有礙身體健康，卻沒有研究發現任何公認的有害機制。

韋氏字典1993年收錄味精的詞條，它對味素的定義為「易感人群在進入重味精的食物，尤其是中餐之後可能出現的一系列症狀（比如頸脖、手臂和背部麻痹，伴隨頭痛、頭暈和心跳等）。」該詞的詞源可以追溯到1968年一封出現在《新英格蘭醫學期刊》上的信，信中聲稱中國食物誘發疾病。

該信件後來被發現是一場惡作劇，但卻以訛傳訛地保留了下來。美國FDA批准食用味精時間甚長，2019年《食品科學與安全》期刊中的一份科學文獻也評論確認，將MSG與任何疾病關聯是沒有根據的。

味之素公司表示，該詞典對這個詞條的解釋帶有種族歧視，並且沒有科學根據，不公正地醜化了味精的形象。美國電視主持人麥珍妮（Jeannie Mai）對MSG如此評價，「你知道是什麼才令我頭疼嗎？是種族歧視」。

(中時電子報)