2019新型冠狀病毒疫情持續延燒，疾管署今天表示，昨新增的一名台灣男性確診病例，曾在1月22日下午4點至6點出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳，據轉述，該名患者在舞廳時全程未戴口罩，因此疾管署呼籲當天曾至該舞廳消費的民眾應注意自身狀況，若有發燒或呼吸道相關症狀者，盡速撥打1922專線向衛生單位聯繫。

中央流行疫情指揮中心昨天新增2起確診病例，分別是年約50多歲的台籍男性與陸籍女子，值得注意的是，該名台男有武漢旅遊史，並曾在1月22日時下午4點至6點前往高雄市苓雅區的金巴黎舞廳消費，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，由於舞廳內消費人數眾多，不易掌握來客去向，因此今天特別公佈案例曾前往的場所，呼籲在當天消費的民眾，應自主健康管理14天，若有發燒或呼吸道症狀，應主動向衛生單位連繫。

莊人祥強調，截至昨天為止我國共通報193名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中3名確診、64名排除、126名隔離檢驗中（46例初篩陰性，其餘仍待檢驗），其中首例確診的46名接觸者中，有1名出現發燒症狀就醫，後2名確診個案目前共列出102名密切接觸者，據目前疾管署的了解，並無異常狀況。

(中時 )