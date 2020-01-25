過年前銀行局史無前例重罰永豐、玉山銀行兩家各1200萬元，皆因理專挪用客戶資金，而金融圈還盛傳年後恐將有一家官股銀行也會爆發類似案情，加上客戶也偏向高年齡族群，金管會提醒民眾務必多了解自身帳戶金流去向、明細及對帳，勿委託理專代管印章、密碼等，避免發生爭議。

據悉，主管機關也將會進一步調查，此類銀行理專涉嫌監守自盜案件，其銀行內控內稽制度流程環節是否有出現相關人員的集體弊端及失職，藉此希望能減少日後相關案情發生。

永豐、玉山銀因理專涉嫌挪用客戶帳款而遭重罰。（圖／報系資料照）

金管會統計，2019年有10多家銀行出現理專挪用客戶資金案，異常往來金額高達3.6億元，除了永豐、玉山銀行分別被開罰1200萬元，創下理專監守自盜最高罰金之外，另有兆豐、華南、聯邦、台新、台灣匯豐、新光、中信、國泰世華等8間銀行則被罰款200萬至1000萬元不等共5100萬元，加上永豐與玉山的罰款共達2400萬元，合計為7500萬元。

據了解，數月前有一家官股銀行客戶發現其來往數十年、有一定交情的理專，涉嫌未經同意挪用客戶帳戶數千萬元款項。該銀行獲悉後也已展開調查。而金融圈私下流傳該行可能有高層主管涉嫌集體舞弊，可能在年後成為金管會銀行局重罰對象之一。

金管會銀行局1月21日針對玉山銀行、永豐銀行重罰1200萬，其中永豐銀行的游姓理專挪用客戶7000萬資金；玉山銀行的蔡姓理專則是挪用3000萬。

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(中時電子報)