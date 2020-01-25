中國大陸武漢病毒升溫，配合中央防治策略，彰化縣政府即日起啟動「中港澳入境民眾健康關懷服務」，先行以14天內曾到過武漢且於返台入境時未出現症狀之民眾為對象，由各鄉鎮市公所村里幹事協助配合執行，每日以電話關懷並填寫紀錄表，追蹤至入境後14天。追蹤過程發現異常狀況，將立刻回報1922，啟動協助就醫機制。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心疫情分級已升級至二級，針對中國大陸部分地區進行封城，以及疫情逐漸擴散所做的因應措施如下：

1.自中國、香港、澳門返台者皆須填寫健康聲明書，說明14天內是否到過武漢等旅遊史及相關情況。

2.入境有出現發燒、急性呼吸道感染、肺炎等症狀之民眾，請檢疫醫師進行症狀判別，若符合通報標準，則進行隔離檢疫。

3.無症狀但14天內曾到過武漢之入境民眾，啟動健康關懷服務，以電話詢問方式紀錄最新健康狀況，持續14天。

衛生局呼籲民眾一般外科用口罩即足以因應目前狀況，沒必要搶買N95的口罩。提醒正確配戴口罩、使其緊密貼合臉部，提醒注意遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並落實手部衛生。民眾返國14日內如果出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參考疾管局網站。

(中時 )