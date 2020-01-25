台中市長盧秀燕到南區醒修宮發放紅包。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕一早到東區樂成宮發放紅包，巧遇前台中市長、現任交通部長林佳龍也到這裏發放紅包。（馮惠宜攝）

大年初一台中市長盧秀燕行程滿檔，一整天跑5區5宮廟發「錢鼠」小紅包，還在東區樂成宮巧遇交通部長林佳龍，兩人開心合影。

盧秀燕一大早前往東區樂成宮發送印有「鼠運亨通」的市長小紅包，她強調，自己的心願「很簡單」，就是希望國泰民安、市政昌隆，市民朋友能夠心想事成、闔家平安，並再次祝大家新年快樂；在元保宮場次時她特別提到，保生大帝是專門保佑健康的「醫神」，近期「武漢肺炎」疫情有擴大跡象，因此特別前來祈求市民健康、快樂，希望台中、台灣免於侵襲。

初一發紅包活動自東區樂成宮開始，排隊民眾自廟前廣場延伸至廟外馬路，排在第一位的黃先生表示，他住在中清路，為了領取市長小紅包，今天早上5點就抵達樂成宮現場，就是希望藉此祈求來年順利。

此外，今日紫微宮現場，有一位下個月將生產的孕婦陳小姐前來領取市長小紅包，市長不僅發送小紅包給陳小姐，也「加碼」給肚子裡未出生的寶寶一份，並祝福陳小姐生產順利，闔家新年快樂，場面十分溫馨。陳小姐對於市長除了給她紅包，也給寶寶紅包直呼「好貼心！」

而大年初二盧秀燕還將到大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、烏日喀哩新南宮、大里瑞和宮發送。唯因應武漢肺炎疫情，發送小紅包活動若異動，將提前告知，相關資訊也可至民政局粉絲專頁查詢。

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(中時 )