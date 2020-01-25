大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情失控，全球確診人數已超過1300人，41人死亡。英美研究推測，武漢僅檢測出5.1%感染個案，若防疫無法有效控制，疫情將在其他城市大爆發，至下月4日，武漢病患將高達27萬人，臨近國家包括香港、台灣、日本等也都難幸免。

香港01報導，由英國蘭卡斯特大學、美國佛羅里達大學及格拉斯哥大學病毒研究中心等大學學者於24日共同發表研究論文指出，新型冠狀病毒的傳播系數預估介乎3.6至4之間，比SARS情況更高，要抑制武漢肺炎疫情擴散，必須控制72%至75%的感染個案。

研究提到，武漢目前僅檢測出5.1%病案，但社區已有大量感染疫情，認為此情況反映出新型病毒較難監測。研究的病毒傳播推測，是假設病毒經由人傳人，原因在於病毒源頭的華南海鮮市場已於月初關閉，應該未再出現動物傳播人類的個案。

研究論文警告，若防疫控制沒有改變，病毒持續蔓延，疫情將在大陸其他城市大爆發，擴及上海、北京、廣州、重慶及成都等。推測到下月4日，武漢病患將高達27.3萬人，上海病例達915人，廣東及深圳的病例分別為377人及293人。由於病毒的風險性高，經由航空交通傳入鄰近國家及地區，包括香港、泰國、日本、台灣、韓國。

(中時電子報)