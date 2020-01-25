▲竹山紫南宮初一發送鼠年錢母再度，湧現人潮，綿延愈7公里的排隊人潮。（楊樹煌攝）

▲竹山紫南宮初一鼠年送錢母，排隊等領招財錢母的人潮，由空拍顯現的「人龍」奇景。（紫南宮提供／楊樹煌南投傳真）

▲紫南宮的周邊所有停車場一早即現爆滿，一位難求。（紫南宮提供／楊樹煌南投傳真）

▲紫南宮排隊等領招財錢母及等候摸金雞蛋試運氣、得金元寶和紅包的民眾；圖為主委莊秋安將大獎放進金雞蛋裡。（楊樹煌攝）

南投竹山紫南宮初一發送鼠年錢母及拿金雞蛋活動，廟方指有超過7萬名信眾，綿延愈7公里排隊人潮，其中有位來自竹山，已連續7年都來排隊的當地羅姓民眾最幸運，不但獲得招財錢母，並在摸金雞蛋時，一舉摸中最大獎的純金兩錢重金元寶，市價約1萬2千元，讓他喜出望外，主委莊秋安特向他恭喜，今年定會好運相隨。

竹山鎮紫南宮今年元旦開始發送首波2020鼠年錢母活動，就現「人龍」奇景，整個寺廟及聯外道路全都湧現人潮盛況，廟方指當天發出錢母超過9萬個，讓所有排隊的人都在歡樂氛圍中，歡喜迎接新年第一天。

今天大年初一，從清晨起，紫南宮便再度湧現人潮，上午9時一到，紫南宮主委莊秋安便率領廟方人員開始發放錢母，前2000名都能獲得「好事發生數來寶」錢母並可摸彩金雞蛋，另為體恤民眾的辛苦，排在第2000至3000名者，均可獲得錢母金幣一枚，其餘的都可獲得1個銀幣錢母，期讓民眾新年都有好采頭。

不過最幸運的得主還是在竹山從事鑄造業的羅姓民眾，獲得最大獎，讓他超開心，羅姓民眾指出，今年已是他來排隊領錢母的第7年，以往都只獲金錢母或錢母琉璃項鍊等獎，今年獲最大獎「兩錢金元寶」，真的要謝謝「謝謝土地公保佑」。

紫南宮主委莊秋安表示，今年的錢母以「祈福」為主題，正面是土地公神像，背面則雕塑錢鼠在如意花生上捧著金葫蘆的意象圖案，象徵「好事發生鼠來寶」的吉祥之意，且材質也由琉璃替代過去的木盒，更顯得精緻與收藏價值。

(中時 )