大陸武漢肺炎疫情持續擴大，行政院長蘇貞昌下令停止出口醫療外科口罩和N95口罩1個月。對照蔡政府捐贈10萬個N95口罩給澳洲對抗野火空氣污染，馬上挨批泯滅人性。國民黨政策會前執行長蔡正元則感嘆：「國際宣傳戰，沒看過那麼笨的政客」。

蔡正元在臉書表示，「蔡英文和蘇貞昌在除夕夜宣布禁止口罩出口大陸，實在有夠笨！」

他以「澳洲大火，蔡英文宣布捐贈口罩」與「大陸武漢肺炎，蔡英文宣布禁止口罩出口」做對比，指「這麼處理很怪」。應該「要爭取國際輿論聰明的辦法，是捐贈口罩給大陸」。所以，蔡正元感嘆：「國際宣傳戰，沒看過那麼笨的政客」。

蔡正元分析，「蔡英文如果捐口罩給大陸，看大陸還能怎麼打壓？這點小聰明，選後選贏就都消失了，人笨真的無藥醫」。台灣的政客太本土，適合玩選舉的小聰明，攤到國際上只會貽笑大方」。

蔡正元表示，「這麼好的國際宣傳戰的機會，白白浪費真可惜。等到大陸解決好武漢肺炎，回敬蔡英文一些『禮物』，就是禮尚往來。國際輿論也不會站在台灣這邊，真笨！」

網友也蔡政府落井下石作法表示不以為然，紛紛表示：「連這點小東西都不願意支援， 真的很小家子氣， 小鼻子小眼睛」、「腦袋瓜也小得可以，裡面只裝有民粹、仇恨」、「內戰內行，外戰外行」。

(中時電子報)