鬼鬼吳映潔與好友張立昂受邀主持「Hit Fm」初一過年特別節目，聊起2人第一次見面，鬼鬼笑說很尷尬，當時她跟周湯豪都在宣傳期，在同一間髮廊，有天她到髮廊，看見有個男生敷著面膜以為是周湯豪便大聲的說：「嗨！周湯豪！」殊不知那個人是張立昂。

後來2人成為好朋友，常常出去吃飯聊天，鬼鬼才發現張立昂私下也是白馬王子，溫柔又體貼，放話要幫他公開徵友並爆料，張立昂是會視女友為寶貝的人，他付出的愛會讓對方完全知道你是真心付出的人，鬼鬼說張立昂很適合找一個「缺乏愛」的女生，鬼鬼知道的張立昂是這樣的人，張立昂驚呼：「那妳怎麼會知道？」鬼鬼笑說：「別人跟我說的啊！」

張立昂表示，他喜歡的女生類型不太單一，每種個性女生都很欣賞，氣質、狂野、帥氣都很棒。鬼鬼一聽到「狂野」二字表示，張立昂年紀到了，因為年輕的男生都會喜歡氣質可愛的女生，而到了一定成熟的年紀，就想要換換口味來點不一樣的狂野女生，鬼鬼的神邏輯發言讓張立昂哭笑不得。

鬼鬼也決定在2020年開出新的徵友條件，「不要比她吵，但可以跟她一起吵」，「脾氣要比她好」，「不要對她不耐煩」，張立昂說聽起來這條件滿容易的，鬼鬼說其實不容易啊，因為她本身就是很容易不耐煩的人，要忍受她這個不耐煩的習慣，所以希望有個可以了解她的這個人出現

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)