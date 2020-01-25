許勝雄每年初一會拜桃園每一座廟宇。本報資料照片

陳進財過年喜歡往山裡的廟跑。本報資料照片

賴正鎰相信有拜有保庇

過年，有拜有保庇。過年期間，到寺廟祈福拜拜，是不少民眾必會有的行程，其實，不只是尋常民眾，企業老闆也會到寺廟祈願，求平安，老闆們也是相信有拜有保庇的。

虔誠信佛的國泰金控董事長蔡宏圖，近幾年每到農曆新春時，都會固定到台南寺廟拜拜，祈求平安，若遇到本命年，還會安太歲，特別是當了爺爺後，總會為家人祈福，而他每年的新春新願，也總是希望一家人都能「平平安安，健健康康。」

金仁寶集團董事長許勝雄也同樣篤信佛法，而且他相信宇宙浩瀚，有太多人類無法預知之事，因此，每年大年初一時，他都會回老家桃園，走過桃園大大小小的廟宇「拜拜」，桃園的廟不少，全都拜過，要一天。

其實，穩懋半導體董事長陳進財對宗教沒有太多的執念，因為他相信所有的宗教都是教人為善，只是，過年期間，他喜歡往山上的廟裡跑，而且是帶著孫子去看菩薩、接近佛法；上山，他說，對身體健康有益 ，接近佛法，有助心靈平靜，到了廟裡，當然會祈求國泰民安，一切平平順順的。

陳進財認為，習佛法、接近佛法，是滿好的一件事，佛教是以善念 為心、以行善為念，不只是佛法，任何宗教都是教人為善，台灣，對任何宗教都很尊重，沒有排他性，這是很了不起的地方，他說，如果 大家能秉持這種對宗教的尊重、不排他的精神，社會會更為平和。

鄉林建設董事長賴正鎰，是在辦公室裡都設有土地公的企業老闆，而每年過年回老家雲林時，也會到廟裡拜拜，那是一定要的，他說，鄉下人多相信「有拜有保庇，我也是。」

(工商 )