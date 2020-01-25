武漢肺炎持續蔓延，據新華社報導，截至24日24時，確診病例1287例、死亡41例；同時，據美國疾病管制暨預防中心（CDC）同日報告中估計，自去年10月起的美國流感亦估計造成超過上萬人死亡，引起關注。對於武漢肺炎與流感兩者比較，美國疾病管制署與專家表示，由於流感普遍不受美國人重視，導致流感比武漢肺炎更具健康威脅性。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，美國21日出現首起武漢肺炎確診病例， CDC也於24日發現第二起病例，其中兩起病例皆有武漢旅行史。據CDC發布公布指出，此時新型冠狀病毒（2019-nCOv）對美國公共衛生風險仍將列為威脅低等級。

不過報導指出，相較於武漢流感，美國流感對美國人而言更具威脅，且不僅現在，幾乎每年都會發生。根據CDC統計，自去年10月起的因流感造成的死亡人數，估計在8千至2萬之間。報導稱，在過去4個月內，至少1千5百萬美國人感染流感，其中只有近25萬人就醫，而12月至2月為流感高峰期，情況恐還會更糟；而流感最為嚴重的2018年，共有8萬美國人死於流感。

當然，流感並非只有是美國的問題。根據世界衛生組織，全球每年約有3百萬至5百萬人遭季節性流感病毒感染，並造成65萬人死亡。

范德比大學（Vanderbilt University）醫學中心疫苗專家史考夫（William Schaffner）表示，當人們想要比較新型冠狀病毒與流感時，其實兩者無從比較。他強調，相較於流感，冠狀病毒很快浮出檯面，風險若要相比，其實不足流感。不過他也強調，兩者之間最大的差異，在於流感早已有了疫苗，後者還要一段時間才會問世。

不過根據CDC，在2018至2019期間，美國成年人接受流感疫苗的人數未過半，而只有62%的兒童接受流感疫苗。美著名的貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）病毒學家霍特茨（Peter Hotez）也表示，「流感通常不會引起人們關注，即使每年這類病毒奪去更多美國人性命」。

對於流感普遍遭忽視，史考夫認為正是「熟生蔑」，而武漢病毒正是新型未知且從境外傳入的病毒，更容易造成民眾焦慮。費城大學佩雷爾曼兒童醫學院疫苗中心主任奧菲特（Paul Offit）開玩笑表示：或許我們應該給流感重新命名，可能改叫它「XZ-47」、或者其他聽起來更嚇人的名稱，才會引起大眾關注。

(中時電子報)