台灣昨天新增2起新型冠狀病毒的確診病例，其中一名個案為50多歲自武漢來台觀光的陸籍女子，中央流行疫情指揮中心今天指出，該名確診個案的同團17人將在今天下午搭機離境，剩餘的陸客約還有359團共6511人，將在1月31日前全數離境。

交通部觀光局組長劉士銘表示，目前在台灣的大陸觀光團共有359團合計6511人，在今天一武漢團離開後，滯台湖北團還有9團141人，武漢團剩4團56人。觀光局已要求湖北、武漢團停止一切旅遊活動，其餘省分的旅遊團，觀光局目前雖未強令停止旅遊活動，但也柔性規勸旅行業者暫停活動，並盡早安排旅客離境，預計最慢在1月31日全數陸客就會離境。

另外，今天有傳出航班拒載陸客的消息，對此劉士銘也澄清，目前並沒有相關情事發生，至於在台的陸客團也都依照規定，早晚監測體溫，做健康評估，至於今天將離境的武漢團，疫情指揮中心監測應變官莊人祥說，目前該團的人員健康狀況平穩，並無發燒等異狀，已要求該團旅客非必要勿離開飯店，並在離境過程中全程配戴口罩

(中時 )