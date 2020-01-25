武漢肺炎疫情在陸瀕臨失控，除夕夜過後更暴增500多病例，確診人數已破千，台灣也出現確診3例，觀光局下令全面禁止湖北旅客入境。針對目前在台的359個、共6511人陸客團，觀光局組長劉士銘表示，目前未限制湖北、武漢團陸客在台的活動，但要求所有團客1月底前離境。

交通部觀光局組長劉士銘表示，目前在台灣的大陸觀光團共有359團合計6511人，在今天一武漢團離開後，滯台湖北團還有9團141人，武漢團剩4團56人。觀光局已要求湖北、武漢團停止一切旅遊活動，其餘省分的旅遊團，觀光局目前雖未強令停止旅遊活動，但也柔性規勸旅行業者暫停活動，並盡早安排旅客離境，預計最慢在1月31日全數陸客就會離境。

另外，今天有傳出航班拒載陸客的消息，對此劉士銘也澄清，目前並沒有相關情事發生，至於在台的陸客團也都依照規定，早晚監測體溫，做健康評估，至於今天將離境的武漢團，疫情指揮中心監測應變官莊人祥說，目前該團的人員健康狀況平穩，並無發燒等異狀，已要求該團旅客非必要勿離開飯店，並在離境過程中全程配戴口罩

劉士銘補充，除了團客外，並未監控自由行陸客，除了湖北以外的大陸民眾依舊可透過自由行來台。

(中時電子報)