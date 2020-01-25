來北市動物園拿紅包，看可愛動物，也希望大小朋友救救澳洲無尾熊！動物園今天（初一）上午11點，舉辦「無尾熊2020（愛你愛你）賀新年暨關懷澳洲森林大火展愛心活動」，邀請台北市政府柯文哲市長及澳洲辦事處高戈銳（Gary Cowan）代表，於大門入口舞台區一起向民眾拜年，並發放500份「水豚君-一元復始」開運紅包及無尾熊明信片給遊園民眾，祝福大家「鼠」運亨通，吉祥如意！並呼籲大小朋友獻愛心，捐款幫助澳洲政府及澳洲動物園暨水族館協會（ZAA）等組織，幫助無尾熊和澳洲動物們。

柯文哲市長及澳洲辦事處高戈銳代表，於大門入口舞臺區一起向民眾拜年。（台北市立動物園提供）

模樣可愛的水豚君，因名字中有個「豚」，常讓人誤以為牠是一種豬，其實牠是現存世界上最大的老鼠。今年是鼠年，台北市立動物園特別設計製作了「水豚君〜一元復始」開運紅包，並在初一時舉辦「無尾熊2020（愛你愛你）賀新年暨關懷澳洲森林大火展愛心活動」，邀請台北市政府柯文哲市長及澳洲辦事處高戈銳（Gary Cowan）代表，將500份開運紅包及無尾熊明信片分送給遊園的民眾，祝福大家「鼠」運亨通，吉祥如意。

請台北市政府柯文哲市長及澳洲辦事處高戈銳（Gary Cowan）代表，將500份開運紅包及無尾熊明信片分送給遊園的民眾，祝福大家「鼠」運亨通。

限量的「水豚君-一元復始」開運紅包，也將在初二及初三這兩天的上午11點，各發放500份要送給幸運的遊園民眾，還安排了可愛的動物朋友在舞台區和大家同樂。在兒童動物區有推出「鼠鼠生豐-鼠年生肖特展」，特展展期到109年12月31日，邀請大家跟著水豚君「卡皮」到動物園走春，一起來認識嚙齒類動物家族。大貓熊家族今天也很賣力，開心吃竹玩耍，和大小朋友熱鬧慶新春。

大貓熊「圓仔」享用春節特別餐。（台北市立動物園提供）

迎接農曆「鼠」年的第一天，大貓熊的保育員也按照慣例，為大貓熊家族送上新年大餐，祝福大家到動物園遊玩時，樂不思「鼠」，竹報平安！

今年是鼠年，現存世界上最大的老鼠－水豚也慵懶和大小朋友拜年。

另外台北市立動物園去（108）年6-9月間誕生的4隻無尾熊寶寶，即將陸續出育兒袋和大家見面，請所有喜愛無尾熊的朋友們，一起祝福牠們平安健康長大！在此同時，無尾熊的故鄉「澳洲」仍陷在森林大火延燒的威脅中，已有超過一千零三百萬公頃的面積被燒燬，範圍相當於三個台灣大，除了居住在當地的民眾，還有數以百萬計的野生動物受到波及，嚴重程度前所未見。

澳洲辦事處高戈銳代表及家人一起拜訪無尾熊館。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園呼籲大家踴躍捐款幫助救災，也歡迎將相關資訊轉分享給更多人知道。

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(中時電子報)