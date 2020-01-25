防疫人員前往金芭黎舞廳疫調。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

家住高雄的台商確診武漢病毒，未料疑似發病期間，竟然到處趴趴走，期間不僅搭捷運，還到高雄知名的金芭黎舞廳尋歡，造成1名舞小姐有疑似症狀被隔離，而舞小姐的同住家人則在家自主管理，高市衛生局針對台商隱匿疫情，依違反傳染病防治法重罰30萬元，並列管與台商接觸的80餘名民眾，而金芭黎舞廳今明兩天也休息實施消毒作業。

高市疾管處簡任技正潘炤穎指出，該名台商為戶籍在高雄左營果貿里，1月20日在武漢當地有上呼吸道症狀、眼睛腫等疑似症狀就醫，曾在當地就醫開立感冒藥。

台商搭乘南方航空21晚日晚間6點30分抵達高雄後，研判有服藥，所以搭機回台時，沒有被檢驗出發燒等症狀；8點搭乘捷運從小港機場站一路搭到高雄巨蛋站，但男子聲稱有戴口罩。

不過，男子在22日竟然還跑去金芭黎舞廳消費，之後確診也沒有告知防疫人員。直到當日與台商接觸的一名舞小姐25日也爆出疑似症狀，出現喉嚨痛、呼吸不順等狀況，打電話質問該名台商，才知對方確診武漢肺炎，經通報相關單位後，搭救護車直達某醫院隔離觀察。

衛生局不滿說，該台商隱匿相關疫情，回高雄兩度就醫期間，也沒有述說在武漢有相關症狀，也沒說過去金芭黎，有賴這名金芭黎女性服務員才揭發台商的誇張行徑，因此直接重罰30萬元。

(中時 )