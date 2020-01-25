昨張庭曬兩人同框影片。（圖／翻攝自秒拍）

林瑞陽也分享拜年圖。（圖／翻攝自-林瑞陽-微博）

「台灣第一小生」林瑞陽近年和老婆張庭在大陸經營保養品牌，賺進上億家產，去年兩人為員工辦婚禮，卻被網友虧林瑞陽發福像「張庭奶奶」。昨(24日)除夕，張庭曬出和林瑞陽同框拜年影片，可見站在後面的林瑞陽臉有些幸福肥，但精神奕奕，看來身體健康、狀態極好。

林瑞陽去年5月和張庭為員工舉行婚禮，林瑞陽當天身穿一身白衣，頂著白髮，被部分網友認是「張庭奶奶」，掀起熱議後，林瑞陽痛定思痛減肥，只吃青菜不吃肉，一個月鏟肉7.5公斤，後來他現身疑又長肉，脖子和臉連成一線。

昨張庭分享與林瑞陽影片，兩人開心說了許多吉祥話，大呼：「你最幸運，鼠年屬你最好，屬你最有錢，屬你最美，屬你最健康，恭喜發財，心想事成，吉星高照，發發發」，粉絲回應：「新年快樂，庭姐，祝你們家庭幸福，永遠開心」、「一切美好『鼠』於庭姐大哥」、「兩位都要健康」、「一切幸運鼠於你，鼠於我，鼠於大家」。

(中時電子報)