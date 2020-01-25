一名被檢驗染患「武漢肺炎」確診男台商病例，本月返台後，曾於22日下午4時至6時，去過高雄市苓雅區金芭黎舞廳跳舞茶，全程沒戴口罩中央流行疫情指揮中心呼籲當天在場人能自主建管14天，據老司機透露，「金芭黎」舞廳生意相當好，消息傳出後人心惶惶，需要「自閉」人可能不在少數。

雄市舞廳目前由金芭黎、大帝國、華納、雪莉等4家瓜分市場，茶舞每小時消費價格約700元、晚舞1200元，老司機透露說，過去常被人詬病的舞小姐年齡偏高問題，因為這幾年有愈來愈多的「幼齒」，寧可捨棄傳播妹，因此舞小姐從年輕辣妹到風采依舊的「姊姊」都有，「老少咸宜」滿足不同的年齡層舞客。

據了解，高雄舞廳市場競爭激烈，常有大班帶領整批小姐跳槽，位於中山、四維路口，原名「金蒂」的「金芭黎」，重新改裝後，舞小姐達到2、300人，陣容堅強，晚舞每節一小時只要1000元，比市場價便宜200元，目前生意最好。

金芭黎舞廳茶舞消費低，有現場伴奏大舞池，身受商業人士喜歡。（圖取自臉書金芭黎舞廳粉絲團）

「金芭黎」舞廳共有一、二從樓，有現場樂隊演奏的大舞池，最受到稍有年紀的大叔青睞，花些小費錢跳茶舞，就可以磨蹭一下午時光。二樓包廂因為隱密性，則是較受商業人士喜歡，老司機說，包廂內小姐很敢玩，有時被小姐騎上很難「脫身」。

儘管經濟不景氣，高雄茶舞市場卻能一枝獨秀，不少生意人、甚至上班族為了便宜，反而喜歡跳茶舞，跳完舞再包場出去吃晚餐。

不過因為金芭黎的小姐年齡「大姊姊」和年輕美妹都有，她們分屬不同大班，常會因為搶客人發生爭風吃醋的打架；客人之中也曾被查獲在包廂拉K，是轄區警局列重要查緝熱點對象。

(中時電子報)