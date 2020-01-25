廣三SOGO的福袋首獎是價值89990的電動機車，由一名女消費者（右）獲得。（馮惠宜攝）

中友百貨福袋加碼獎首獎是價值89990的電動機車，由台中一名劉小姐抽中，他本身就會騎機車，很高心抽中機車。（馮惠宜攝）

大年初一百貨福袋是許多民眾試手氣必排行程，台中市各大百貨分別端出一克拉鑽戒、汽車及機車做為首獎，其中新光三越在中午抽出加碼首獎價值49萬8千元的一克拉鑽戒，由16歲的高中女生獲得，她開心的說要把鑽戒送給媽媽。

大年初一百貨重頭戲，台中新光三越採APP綁定預購每袋1000元限量500袋，每袋內容物價值5000元，還加碼抽一克拉鑽戒、65吋量子電視等價值300萬元的驚喜大獎，其中首獎一克拉鑽戒由16歲姚姓高中女生抽中，她說自己是牡羊座，媽媽說今年牡羊座運氣好，請他來抽，沒想到就抽中首獎，她也決定把鑽戒送給媽媽。

另，中友百貨也是以預購方式先預售，大年初一在到館領取，並抽出加碼獎，首獎是價值89990的電動機車，由台中一名劉小姐抽中，他本身就會騎機車，很高心抽中機車。

而廣三SOGO的福袋則是初一當日消費滿兩千元可憑1600元購買福袋，限量250袋，除內容物外另外加碼抽電動機車、按摩椅等大禮，首獎也是價值89990的電動機車，由一名女消費者獲得，她表示，原來是想獲得二獎按摩椅的，每想到獲得首獎，運氣實在太好了。

台中大遠百福袋也是採預購方式，每只2000元，可兌換2200元的禮券，並獲得一序號，於下午2：30於廣場抽出加碼抽價值59.9萬元的現代汽車，由柯小姐獲得，當百貨公司主持人打電話告知他這個消息時，柯小姐不敢置信，開心的表示，太幸運了。

(中時 )