蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌致詞，希望國民黨力求改革，勇敢站起來，扮演良性監督制衡的在野黨，不要辜負人民期待。（戴上容攝）

蔡英文總統25日下午2時許，參拜新北市蘆洲區湧蓮寺，並發放錢母，吸引大批民眾排隊，現場擠得水洩不通，場面熱鬧。面對武漢肺炎疫情，蔡英文總統發送紅包時，仍未戴口罩，但現場不斷撥放「不握手、不拍照」，呼籲民眾注意身體健康。

蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌致詞，感謝蔡英文總統蒞臨，並恭喜蔡英文得到有史以來最高票以817萬票高票連任，希望她海納百川、不分黨派，為台灣中華民國打拚，減少紛爭讓兩岸和平發展、人民安居樂業，並對國民黨喊話，希望國民黨力求改革，勇敢站起來，扮演良性監督制衡的在野黨，不要辜負人民期待。

陳宏昌活動後接受採訪，他表示國民黨向來是一言堂，如今選戰大敗，他不願過多批評，但他認為一言堂、聽不進去建議，對政黨是不好現象。媒體詢問，對於啟動改革國民黨有何建議？陳表示，現在已被國民黨開除，不便發表意見，但他對國民黨仍有感情，希望國民黨努力改革站起來。

(中時 )