為了防止武漢肺炎疫情擴散，現在大陸開始宣導防疫意識，不過，有一名網友在春節期間返鄉探望外公，沒想到卻吃了閉門羹，被外公趕走，甚至從陽台丟下紅包跟口罩，這讓他哭笑不得的表示，「河南宣傳肺炎有多厲害呢？就是，我外公不要我了... 」。

一名大陸男網友貼出了一段影片，他表示，大過年的要去河南老家給外公送吃的，但只見外公隔著一扇門、緊戴著口罩，就是不讓網友進門，只見網友外公喊到，「現在啥時候，各家各戶都通知了！你來幹啥？」網友回答，我來給您帶吃的，沒想到外公卻霸氣回應，「吃的你放門口！一會兒我自己拿！趕緊走吧，過年我自己過！染上你都不能得意了！」

網友離去時，外公還不忘告訴他等等會仍東西給他，而網友到一樓後，只見戴著口罩的外公從陽台丟下一包紅包跟厚厚的口罩。這段可愛的互動影片，在微博上吸引超10萬網友按讚，「河南，叫人刮目相看了」、「宣傳真到位，姥爺也是真可爱。看到最後居然有點淚目」「姥爺（外公）是怕傳染給你嗎……然後選擇自己過年，有點想哭」、「羡慕，晚上的年夜飯二十幾個人聚一起吃飯我好想逃」。

(中時電子報)