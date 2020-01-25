農曆春節何處去？來新北市農家來一趟「鼠」於你的休閒時光。來牧蜂農莊看小蜜蜂嗡嗡嗡，品嚐美味蜂蜜；汪汪地瓜園焢窯烤地瓜、金山的寧靜海香草園品嚐秘製窯烤披薩。

牧蜂農莊解說導覽。（圖取自新北市漁業處官網）

牧蜂農莊位於三芝區芝柏山莊內，農莊三面環山，環境清幽，能讓人忘卻平日上班上課的煩惱，農莊內設有蜜蜂教學館與戶外養殖區，並且提供專業導覽服務，為遊客講解蜜蜂生態與習性，此外農莊生產的蜂蜜經過養蜂協會認可，高品質蜂蜜等你來品嘗！

農莊經營人簡誌良表示，希望能讓來遊玩的遊客不僅放鬆身心，也能帶著滿滿的收穫回家，過年期間牧蜂農莊不打烊，上午九點至下午六點均免費參觀，雖然過年期間不供應餐點，但精彩的蜜蜂導覽與體驗遊程絕對值得來體驗！

汪汪地瓜園一景。（圖取自新北市漁業處官網）

汪汪地瓜園位於金山六股平原，有著得天獨厚的環境，豐饒的火山土以及陽明山清泉孕育出鬆綿香Q的地瓜，汪汪地瓜園主打食農教育，除了賣好吃的地瓜，也教大家認識地瓜，還有最重要的當然就是可以親手「焢窯」啦！

汪汪地瓜園窯考區。（圖取自新北市漁業處官網）

汪汪地瓜園於初二開始營業，不僅提供好吃好玩的窯烤地瓜、烤肉，還有香噴噴的窯烤雞可以預訂，另外只要預訂焢窯行程，即可免費參加地瓜種植體驗活動！

寧靜海香草園一景。（圖取自新北市漁業處官網）

位於金山的寧靜海香草園背山面海，視野開闊，從農場就可以直接眺望海岸，農場專門種植各類香草植物，過年期間免費開放園區供大家參觀，並且提供窯烤披薩預約服務，想邊看海邊品嚐添加多種香草的秘製窯烤披薩，可千萬別錯過這個金山神秘農場囉！

寧靜海香草園窯烤披薩。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)