針對民進黨籍前高雄市議員、駐日代表謝長廷子弟兵陳信瑜將接任台北市勞動局長，引發外界解讀為「白綠再合作」，柯文哲今（25）日表示，市府用人不看背景，不僅局長從新黨到民進黨都有，副市長也歷經國民黨、民進黨以及親民黨背景人士擔任。

柯文哲強調，北市府用人不看出身背景，比較強調熟悉職務，且過程均經過遴選委員會投票程序選出，至於被解讀為綠白再合作，他表示：「那我找黃珊珊來算什麼合作？台灣的政治就是眼中只有顏色和藍綠。」

不過陳信瑜過去曾經號召家長一人一存證信函，要求學校和出版社禁止使用「性別光譜」等性平教材，被外界視為反同色彩濃厚，也引發婦女團體發聲明抗議。對此，柯文哲表示，這次民眾黨的選舉口號就是「共榮社會、國家治理」，不同立場的人可以在同一個團隊合作。

柯文哲強調，過去北市府民政局藉由釋憲通過同婚，團隊裡支持和反對同志議題的人都有，政治光譜也從新黨到民進黨都有，共榮社會、共同處力問題是比較好的思維。

此外，針對農曆期間，北市宮廟行程大多由副市長黃珊珊出席，引發接班市長的聯想，柯文哲澄清，黃珊珊主要負責管理商場夜市，「有時候市長沒辦法每場都到，副市長要幫忙跑腿。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)