相較於狗年一整年度下跌488.83點，台股金豬年大漲2186.45點，相對於全球主要股市表現，可說是揚眉吐氣，低利率環境下投資似乎成為一門顯學，也使得近期有不少投資高手分享自身經驗。就有一名網友表示，他從產業分析角度下去了解股市操作，才慢慢站穩腳步。

先前就有文章提到，在股市裡只有內線交易、股市高手以及跟隨高手操作的人才會賺錢，但第一種違法且一般人無從得知，第二種則是股市高手，但必須十年磨一劍才能得到精隨。至於最後一種人就是跟隨高手腳步，但真正的高手難以找尋，且若沒有對投資的產業有一定程度了解，根本不敢下手跟進。

該名網友在PTT論壇分享經驗，指出就算是第三種人也要有一定的知識、勇氣才敢跟單長抱賺錢。該名網友表示，小時候他就有聽過股票，但當時對股票完全無感，多年以後，有親戚大量買進當時不到20元(親戚說18以下)的玉晶光，那時候只知道買對股票可以發大財，對於買錯股票還是沒感覺。

網友敘述，這時期親戚大力勸說網友父親(散戶代表)跟，那時候買了幾張出在不到60，其他親戚也出在不到80，那一波只有那個親戚自己抱到300以上(確定不到400)，親戚後來跟網友說，那時候他已經說到只差沒有跪下求我爸繼續買，結果時間證實他是對的。

該名網友之後進入股市，開始技術分析，那時候有人喊買AMD，後來AMD先漲一波到15，面臨盤整回跌破10，他被嚇到深切反省，並好好的了解半導體產業與半導體相關個股之間的關聯性，終於了解了甚麼是產業研究。

後來，網友跟親戚勸說買台積電，親戚覺得代工沒有前途，2019年初我再跟親戚勸說聯發科可以買，親戚依然覺得IC設計不行，結果2020年他親戚跟他說，台積電面臨政治風險很高，因為不去美國設廠美國價值不夠，所以美國會扶植英特爾，台積電GG。

最後網友作出3個結論，「第一，交易股票是自己的事情，真的要自己做功課認真學習才能真正了解市場。第二，就算聽到高手說的話，如果自己不瞭解股市大多是聽不下去。第三，就算自己是高手，如果不跟隨時代進步也很難持續發大財。」

文章一出，網友紛紛留言表示「都需要自己做功課，不然即使高手喊了你也沒膽子」、「沒有不勞而獲的事」、「其實簡單推算一下毛利，基本上都能推算出對某公司營收的貢獻跟成長，不敢說能推算的很準，但是能簡單預估」、「從自己工作的產業和公司開始研究，連這樣都不行你就是沒天份，成功了之後再拿這套去研究有機會的公司和產業」。

※溫馨提醒：投資一定有風險，請投資人謹慎評估

(中時電子報)