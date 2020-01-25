武漢肺炎的疫情越演越烈，許多人為了保護自己也紛紛戴上口罩，但Icu醫生說，戴口罩防疫很重要，不過脱口罩和丟口罩也同樣重要，若做錯，那口罩就等於白戴了。

Icu醫生陳志金在臉書分享，大家都在談戴口罩，但其實若不知道如何「脫口罩」和「丟口罩」，那口罩就是白戴了！思考一下，脫口罩時若不小心摸到沾有飛沫之處或口罩表面，然後又用手去拿食物、挖鼻孔和揉眼睛，就等於給病毒機會入侵身體。

陳志金也分享，醫護人員丟口罩的時候，都會拿著耳掛的部分去丟，盡量不接觸口罩的表面，而且丟完就會「馬上洗手」，他建議一般民眾最好也比照辦理。此外也不要把戴過的口罩隨便丟在桌上，若家人不小心摸到，在家四處亂摸，就糟了。

此外，陳志金也叮嚀，知道怎麼戴口罩、脱口罩以及丟口罩之後，勤洗手也同樣重要，每次出門回家，建議都要洗手，以免在外面接觸到病菌而不自知，還帶回家亂摸，讓病菌有機可趁。

(中時電子報)