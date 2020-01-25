春節欲水則發，來看美麗湖光山色！溪流是大地的生命線，水利署營造生態多樣化綠意親水環境。趁著新春年假，推薦台南月津港、宜蘭大礁溪、台東縣卑南溪，歡迎大家在新的一年開始，探索台灣每條河流的歷史故事與奇幻樣貌！

月津港親水公園及綠色水岸。（圖取自水利署官網）

台南新年河岸藝術盛事，月津港奇幻海市蜃樓：月津港燈節，一直是新年期間最美麗的河岸藝術盛事。親水公園及綠色水岸可提供民眾休憩空間及藝術作品的主要設置場域，進行燈光與水域環境的佈置。2020月津港燈節以「海市蜃樓」為主題，期待帶給大家「看見的奇景」，也代表燈節賦予月津港的意義為歷史的想像交疊於現實環境之上的光學奇景，並可探索鹽水在時間及空間軸線上一體多面的歷史文化。

宜蘭縣大礁溪的大礁溪橋是當地民眾知道的秘境。（圖取自水利署官網）

大礁溪上游水岸新秘境 享受綠意擁抱自然：宜蘭縣大礁溪的大礁溪橋是當地民眾知道的秘境！往上游步行500公尺則可見到傳聞「雲從龍、風從虎｣的望龍埤，該埤上游景觀池邊有一從河道裡挖出來的巨石，上面有隱藏版的台灣圖案意象待遊客尋覓。再沿步道往上游走，可見蜜源植物做成蝴蝶、毛毛蟲等意象的景觀休閒區，春季花開時常見數十種蝴蝶於此飛舞。於此段步道散步，聽著潺潺流水聲，令人心曠神怡，忘卻俗世間的煩惱。如果運氣好可看見山間雲霧飄渺，彷彿神龍即將登場。

卑南溪環境解說園區。（圖取自水利署官網）

台東縣卑南溪魅力水岸 互動式水利工法解說：卑南溪環境解說園區位於台東縣卑南溪台東大橋上游右岸，園區包含互動式水利工法解說、親水設施遊憩、在地特色文化展演空間、生態景觀貯留池、景觀步道等，希冀能結合在地特色環境，打造居民親水、遊憩之空間，並串連鄰近卑南圳水利公園、台東森林公園、活水湖、琵琶湖以及花東縱谷國家風景區等地方特色景點，打造多功能之河川環境新亮點。

(中時電子報)