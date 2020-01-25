武漢新型冠狀病毒肺炎肆虐，當地出現一名「超級傳播者」，但病人起初是因為腦神經問題而住院開刀，事先並沒有明顯的呼吸道症狀，直到術後出現明顯肺炎並快速惡化，此時他已轉移過4次病房，傳染了14名醫護人員。此外，官方封鎖消息，也讓初期防疫延誤時機。

據最新一期《中國新聞週刊》報導，武漢華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院神經外科於一月初收治一名69歲老翁，1月7日開刀治療腦垂體瘤。術前沒有發現呼吸道疾病，術後3天出現肺部感染，術後第5天考慮「疑似不明原因肺炎」，將老翁隔離治療，與他接觸的14名醫護人員也陸續出現發熱症狀。

在此期間，病人總共轉了4次病房，手術前住在神經外科19樓病房；手術完成的很順利，1月8日淩晨，術後轉至神外二號樓3樓的監護室；病情穩定後又被轉到神外18樓普通病房；術後第5日，病患的肺炎呈現難以逆轉的惡化態勢，被轉移到隔離病房，這是他術後的第4個病房。15日被確診為新型冠狀病毒感染，立即轉診至武漢金銀灘醫院。

不過，醫療團隊至今尚無法確定老翁何時感染病毒。如果是住院前感染，則患者潛伏期已經超過15天，這與專家所說潛伏期最長為12天不符；如果是住院後感染，病人術後換過3次病房，難以追查。

事實上，新型冠狀病毒肺炎至少從去年底就在武漢出現。2019年12月30日，網上流傳一份紅頭文件，緊急通知「武漢市華南海鮮市場陸續出現不明原因肺炎」，但政府和醫院不准醫師私自接受媒體採訪，也不能在網上討論。

12月31日，武漢市政府公告，共發現27例病例，其中7例嚴重，未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。武漢市公安機關甚至在元旦傳喚了8名所謂「在網路上發佈、轉發不實資訊的違法人員」。1月6日至10日，武漢市衛健委沒再就「不明原因肺炎」發佈通報。1月11日通報，武漢市衛健委繼續表示：「自2020年1月3日以來未發現新發病例。」

1月12至17日，湖北省十三屆人大三次會議在武漢市召開。18日，百步亭社區還舉行了第20屆「萬家宴」。20日下午，武漢省應急管理廳舉辦了春節聯歡會。21日，省春節團拜會文藝演出在洪山禮堂舉辦。

直到20日，鐘南山院士接受央視訪問時證實不明肺炎可人傳人後，各界才意識到事態嚴重，但此時為時已晚，許多大陸省分，甚至國外都已陸續出現疑似和確診病例，疫情在超乎各界預料的速度下蔓延開來。

(中時 )