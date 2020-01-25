大陸「武漢肺炎」疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心23日宣布疫情等級提升至二級。台中市政府因應台灣燈會廣大人潮，24日已將防疫應變提升至二級，即日起針對人潮密集大眾運輸節點加強宣導，同時要求各客運公司於駕駛員報到時增加體溫檢查，出勤時配戴口罩，從駕駛面、乘客面全面落實防疫。

針對醫療院所資源，衛生局已完成15家指定隔離醫院無預警查核，確保醫院完成隔離動線規劃、防疫物資盤點、人員教育訓練及防疫演練，目前各醫院口罩及隔離衣儲備量均符合規定，並有95餘床負壓隔例病房可供收治病患。

市府也透過各局處多元管道全力宣導防疫，其中，針對人潮密集的公車與交通場域，交通局即日起在智慧型站牌及車輛到站播報宣導文字，同時要求各客運公司於駕駛員報到時增加體溫檢查，出勤時配戴口罩，從駕駛面、乘客面均落實防疫作為。

此外，警察局因應武漢肺炎疫情，依照「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變指揮中心進駐機關任務分工，配合防疫安全管制及強制執行事項，並於昨日上午10時由局長召集各單位主官（管），落實宣導所屬員警、協勤民力及民眾防疫觀念，並先期盤點及整備相關防疫設備，全力防疫。

衛生局強調，武漢肺炎引起世界各國戒備，台中市不僅擴大防疫系統，更於6日啟動通報預警機制，提早提高防疫層級、擴大防疫系統，「寧可過度準備，也不容許有任何疫情發生！」

衛生局再次呼籲民眾，近期應避免前往疫區，必要前往中國大陸武漢及鄰近區域時，落實肥皂勤洗手、戴口罩等個人衛生措施，也避免出入當地傳統市場、醫療院所及人潮密集處。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，及時診斷通報。

(中時 )