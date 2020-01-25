武漢肺炎疫情擴大，來自武漢的陸客團被當作人球，遭他國拒絕入境與遣返，而深陷武漢圍城中的民眾和醫護人員，也正在與病毒作殊死戰。台大醫院前副院長王明鉅說， 2500萬人遭隔離的重大決定，將對人性的與城市造成莫大煎熬與巨大壓力，他要為當地第一線醫護人員祝福與加油，唯有控制住疫情，最終才能結束這場災難。

王明鉅今(25)日在臉書上表示，世界各國包括歐洲的法國都出現了確診的個案。依他的個人想法，中國大陸武漢與湖北地區還是肺炎最集中，病人與病原的密度也最高的區域，中國大陸的其他地區，由於與武漢湖北的交通往來密切而居其次，中國大陸境外的各地區的病例，應該都是從武漢再向外傳播的零星個案。

在這樣的思維下，將感染密度最高的武漢與整個大陸與世界隔離，讓病毒不會再持續向外傳播，如果成功做到，就有機會讓中國大陸其他地區與世界其他國家的病例不再持續增加，然後大陸武漢湖北省以外的其他地區，經過一段時間之後，才能逐漸解決輕症、改善重症、努力救回所有能救的病人，才能讓疫情被控制住而最終結束疫情災難。

王明鉅指出，中國大陸武漢與許多鄰近城市，已經做出了隔離近2500萬人的重大決定。可想而知，比一個台灣的人口還多的人們，都被封鎖了一切的對外交通、人員往來與物資流通，形同十幾個孤島的狀況下，將會對人性的煎熬與城市穩定產生多麼巨大的壓力。

身為一個醫療人員，王明鉅當然也想知道在幾千公里外的大陸醫師與其他醫療人員們，是如何面對著這場「抗疫戰爭」，是如何在那個被封鎖與隔離的狀況下工作與治療病人。他們成功控制疫情，我們也才能鬆口氣。

王明鉅最後說，要為武漢的醫院現場所有努力治人、救人的醫療人員們加油與祝福，也希望他們能成功地控制住當地的疫情，讓這個已經夠混亂的世界早日恢復平靜。

(中時電子報)