武漢肺炎疫情持續延燒，台灣目前已確診3例，其中一名是男台商，曾沒有全程配戴口罩到高雄的「金巴黎舞廳」跳舞。高雄市衛生局表示，男台商沒有配合防疫調查，21日入境時已先服用退燒藥，因此沒有被攔下，但下機後卻沒有自行通報，之後也沒有詳實交代去過舞廳，嚴重造成防疫漏洞，因此將重罰30萬元罰鍰。

疾管署副署長莊人祥表示，昨（25日）新增60案例，總共累積達193例，3人確診、126人隔離檢疫、64人排除；其中昨（ 25日）確診病例的男台商，今（26日）上午才向高雄市衛生局坦言，22日下午4時許到6時許有到高雄市苓雅區金巴黎舞廳，且全程沒有配戴口罩，因此如果這段時間有到舞廳的民眾，可以撥打1922與衛生單位聯繫安排就醫。

對此，高雄市衛生局指出，由於男台商隱匿病情，也沒有詳實說出旅遊史等，恐怕造成疫情擴散，因此將依違反傳染病防治法重罰30萬元。而金巴黎舞廳今明2天休息，將進行消毒作業。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)