武漢肺炎肆虐多國，也蔓延至東南亞，越南衛生部證實境內確診2起病例，患者都是中國人且為父子關係，這起案例顯示新型冠狀病毒會「人傳人」。

23日越南衛生部透露，境內首次發現2起武漢肺炎病例，且病患為父子關係。父親自武漢返國再傳染給在越南工作的兒子，父子倆目前都在胡志明市大水鑊醫院（Cho Ray）接受隔離治療，越南衛生部副部長阮長山（Nguyen Truong Son）當時指出，這就是疫情可以在人與人之間傳播的證據。

24日世界衛生組織（WHO）在疫情報告中確認，這起父子傳染病例證實病毒可在人與人之間傳播，新型冠狀病毒可直接接觸傳染，也可能透過打噴嚏、咳嗽飛沫傳染。

此病例也打破22日世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，未有證據指出武漢肺炎在中國境外會人傳人，所以此病毒不構成國際公共衛生緊急事件（PHEIC）的說法。雖拒絕宣告武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」，但疫情不斷擴散，世界衛生組織仍可能再度開會討論。

(中時電子報)