37歲彭于晏今年登上央視《春晚》參加魔術表演，最近他接受陸媒專訪，大方分享感情狀態，再次承認先前所說5年沒交女友是真的，希望能有自己的家庭，但還沒遇到對象，不抗拒親友介紹安排相親，也算再次否認先前秘婚張鈞甯傳聞。

據《新浪娛樂》報導，作為《春晚》新人，彭于晏聊到自己先前對於春節的印象，自曝曾被鞭炮炸到受傷，一度耳朵聽不見、手指受傷，談到感情觀，這次他在新片《緊急救援》首度飾演爸爸，問他是否開始期待有自己的家庭？他回應：「我是非常喜歡小孩子，我也希望有個家庭，但是還沒有碰到。」

彭于晏說，看到有些朋友進入家庭，但或許因個性不合適變得很痛苦，而他自己已經準備好了，如果未來當爸爸的話，希望能成為跟小孩無話不談的父親，若有親戚朋友幫他介紹對象，彭于晏說他不排斥這種交友方式，笑說：「如果碰到好的當然就可以把握一下」。

(中時電子報)