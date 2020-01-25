宣布有意計劃參選國民黨黨主席的立法委員江啟臣今天在臉書上貼出候選人連署書，正式啟動參選黨主席的活動。江啟臣在臉書發文表示，請所有黨員支持他參選國民黨主席，「一起改變國民黨！」

江啟臣在臉書發文全文如下：

經過幾日的沈澱省思之後，啟臣決定扛起這個重擔，正式參選這次中國國民黨主席的補選！

啟臣也要呼籲所有關心國民黨的好朋友，讓我們共同追隨前輩們的風骨與精神，堅定地走在一起，重建人民的信心，扛起我們該扛的責任！

啟臣相信，國民黨要好，台灣才會更好！要有能相互制衡的兩黨政治，台灣民主才會進步！這是我們最後一次的機會，讓我們一起勇敢一次，不分派系、不分彼此、不分老中青少，一起拼了命，一起改變國民黨！

所以啟臣要拜託所有的黨員同志，一起來幫啟臣連署，一起來改變國民黨。

臉書文章上還附上連署書格式，請支持者下載列印並親自簽名。同時附寄回期限（2月2日）與地址、聯絡電話。

(中時電子報)