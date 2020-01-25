武漢肺炎疫情擴散嚴重，有研究指出，確診人數僅5%，透過預測模型，10天後武漢的感染人數恐達到27萬人，更有學者大膽預測2021年4月，新型冠狀病毒蔓延全球，可能導致6500萬人死亡。

英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）、格拉斯哥大學（University of Glasgow）以及美國佛羅里達大學（University of Florida）的學者共同發表的論文指出，目前的確診病例僅能反映出5％的實際染病人數。

根據《Business Insider》報導，美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）科學家透納（Eric Toner）曾做出「冠狀病毒感染」預測模型，推斷全世界在今年4月都會出現病例，直到2021年4月，可能導致6500萬人死亡。

透納表示，模擬病毒對現存的疫苗都有抗藥性，跟流感一樣易傳染卻比SARS更致命，特點跟武漢肺炎都相符，透納強調，人類健康、經濟、社會都會受到傳染病衝擊，他表示，大家生活在一個傳染病的時代，它就是我們世界的一部份。

研究結果指出，2月中國會有更多城市爆發疫情，國外的病例也會激增，「我們的模型預測，到了2月4日，光是武漢的感染人數就會達到13萬至27萬人之間。」另外因春節返鄉出遊人潮眾多影響，上海至少會有900人染病，北京也會有超過780病例。

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(中時電子報)