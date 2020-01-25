因應高雄金芭黎舞廳捲入武漢肺炎風暴，高雄長庚醫院今晚宣布，即起加強嚴格門禁管制，進出入要配戴口罩，以及量測體溫，一旦發現發燒情形，馬上送急診室。高長說，距離上次如此嚴密管控已是10多年前的SARS事件，可見警戒再度提高。高醫也祭出全院門禁管制等相關措施。

高雄長庚指出，因應中國大陸新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情，即日晚間10點起執行措施如下：

1. 全院門禁管制，進出均配戴口罩及量測體溫無發燒，始得進入。

2. 進急診均需配合感控措施和登記姓名電話；住院病人發放2張「陪賓證」，限定1位照護者留院。

3. 嚴格控管出入口，各棟大樓不互通，管制出入口進出，請多留意。疫情隨時變化，請民眾多加配合並注意。

另外，為免防堵疫情，兒童醫院停車場因可通往其他大樓，擔心無法管制，因此今晚開始不能停車。

高醫附設中和紀念醫院為保障病人、家屬及醫護健康，今日防疫小組會議決議事項請各位配合辦理：

1. 即日起，全院門禁管制，探視家屬需憑陪伴證方可進入探訪，12歲以下兒童不宜進入探視。

2. 晚上10點後如遺失陪伴證需押證件、並登錄床號與未具陪伴證的原因與旅遊史和同住史。

3. 即日起入院之病人、家屬與員工皆須測量體溫及戴口罩，如有發燒情形改由急診進入。

高醫表示，同時自除夕起封閉自由路啟川大樓出入口，及醫院學校間出入口。另，關閉第一停車埸，只開放啟川大樓第二停車場，且在入口由專人測量體温，未發燒才放行。

(中時 )