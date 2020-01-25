國民黨立委江啟臣今天上午宣布參選國民黨主席，未能到場的前藍委柯志恩在臉書上發文「救黨不缺席」，她支持江啟臣代表青壯世代爭取擔任國民黨主席。

原為國民黨不分區立委的柯志恩，在第十屆國會改選中，爭取新北市第七選區立委失利，她在1月21日搭機出國度假，當時發文表示，在板橋經營八個月，能獲得七萬多張選票，「非常感恩」，年後她就會回國，以後以不同方式回報鄉親，繼續走訪板橋。

在江啟臣表態參選黨主席後，她昨傍晚在臉書上表示，值此國民黨最艱難的時刻，江願意站出來承擔，她為江的勇氣喝采，也為國民黨後繼有人感到欣喜，不管最後誰能獲得多數黨員的付託，願意挺身救黨就應給予最大支持與鼓勵。

她並透露，在1月20日，蔣萬安、李彥秀和她及江啟臣一起小聚交換意見，他們三人均鼓勵江啟臣代表青壯世代參選主席，因為以江啟臣的條件、能力、歷練等，都是青壯代的佼佼者，尤當新世代參與已在政壇捲起浪潮時，更應有人代表青壯代機極參與、擁踴躍發聲，否則黨內青壯代就只有在時代的潮流中載浮載沈、最後隱沒沈寂了！

柯志恩強調，救黨不缺席，年齡更非問題，展現新思維，與時俱進才是重點。呼籲黨內不管中生代、青壯代或新生代，大家一起來！

(工商 )