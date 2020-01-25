不少網友酸原PO沒知識，原PO也PO文感謝大家解答，也對酸民的不悅感到抱歉 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多登台後，因時常祭出優惠價格，不少民眾已經養成習慣，不論生鮮食材或民生用品都前往好市多消費。一名女網友日前在好市多買新鮮鮭魚，卻發現魚墊了兩片紙，不懂用途的她PO網發問，得知解答後直呼長知識了。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，表示自己去好市多買鮭魚，底部卻墊了兩片紙，不知道用意是什麼，因此PO文詢問。

文章一出後許多網友熱心回答「吸魚血水用的啦」、「吸水棉紙，為了維持產品外觀」、「吸血水，不然魚的賣相很差」，還有員工幽默回答「我們都叫它衛生棉」、「其實講白話就是衛生棉」。

不過也有網友大酸「這都不知道」、「沒買過生鮮嗎」、「知識有待加強」，因而引起論戰。對此原PO表示，自己過往都是直接去菜市場買菜，這次是第一次在賣場買生鮮，所以不知道功用，對於讓開酸的人感到不悅，她很抱歉。

根據《CAS台灣好肉》指出，這層吸水棉紙，通常外面是一層PE塑膠層，PE層有單向孔洞，裡面是吸水性佳的紙漿材料，就是為了防止冷藏狀態下肉品滲出血水或組織液，保持食材的外觀、味道與衛生。

(中時電子報)