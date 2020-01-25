何如芸發文。（圖／翻攝自何如芸 Michelle臉書）

女星何如芸先前以《炮仔聲》中反派角色再度獲得知名度，她2003年與花蓮「美侖飯店」董事王敏錡結婚，育有兩子，最近卻婚變鬧上法庭。回首過去2019年，她昨(24日)發文感嘆去年很多委屈和眼淚，但面對未來，她說：「我永遠最喜歡，現在的自己！無關乎顏值，而是心靈的高度」。

何如芸先前爆出和王敏錡16年豪門婚畫下句點，本月初她現身士林地院出席調解庭，面對媒體提問，何如芸低調點頭，不願多說，一切交由法律處理，王敏錡則透過律師回應，何如芸去年4月就提出離婚，目前兩人已經處於分居狀態。

昨除夕夜，何如芸寫下：「我終於結束今年的工作，要開車回家了......2019年，我生命中值得記住的一年：很多眼淚，很多委屈，很多複雜的心情交織」，也期許新的一年每天能勇敢踏出每一步，最喜歡現在的自己，網友也為她加油說：「新的一年新的開始妳會更棒更好」、「加油！2020年豐盛滿溢」、「為自己努力過的人生路上都是美好的風景，妳正走在屬於自己的人生」、「新年快樂，要好好愛自己喔」。

(中時電子報)