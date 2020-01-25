美國10年期公債殖利率在24日跌至去年秋天貿易戰最激烈之際的水平，有經濟學家擔憂，這種情況對於全球經濟來說是個警訊。

據CNBC報導，擔憂武漢病毒疫情的情緒已經開始擴散，本周投資人也從市場上大量買進債券，導致美國10年期公債殖利率跌至1.68%，為去年11月以來最低點，並有持續往下的趨勢。由於武漢病毒疫情可能造成大陸經濟以及周遭亞洲經濟體受到影響，主要是10年期的美國公債反映包括房貸在內的民生貸款。

AmeriVet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello表示，今年經濟狀況如何，這從美國10年期公債殖利率走勢看不出來，但有鑑於2020年初至今發生的一切，他對於市場能否保持多頭態勢感到存疑。IHS Markit近日公布的美國1月製造業採購經理指數(PMI)初值為51.7，遜於市場預期，此外，市場也擔憂波音減產效應是否會影響美國GDP成長。

此外，美國聯準會 (Fed) 以及全球央行所造成的低利率環境，可能產生更大影響，幾乎把投資人推向股票、債券等風險性資產。

美國銀行證券美國短期利率策略主管Mark Cabana指出，全球央行抱持觀望態度，讓金融市場維持在一個相對溫和增長和通膨環境，這不會讓經濟出現衰退，即使有也不會太快到來。

BMO 高級利率策略師 Jon Hill表示，原本市場預期陸美簽定第一階段貿易協議之後，美債殖利率會回升，然而，這些看好經濟的投資人可能要失望了。隨著年初一系列事件爆發，美債殖利率大幅降低，就分析來看，美國10年期公債殖利率可能回落至去年8 月底的 1.427%。

(中時電子報)