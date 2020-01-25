韓國瑜緊急召開第二級流行疫情指揮中心第2次應變會議

50多歲台商回台確診武漢肺炎，期間竟然在高雄趴趴走，還到金芭黎舞廳，使得1名舞小姐疑似中鏢，目前人在醫院隔離，等待疾管署公布檢驗結果。高雄市府原本已因應嚴重特殊傳染性肺炎開設第二級流行疫情指揮中心，據了解，人在外地的高雄市長韓國瑜晚間將急忙返回高雄坐鎮，預計9點半抵達，除了解防疫政策外，也有穩定民心的作用。

原本今晚8點將由疫情指揮中心指揮官，也就是高雄市副市長陳雄文坐鎮指揮，聽取衛生局等防疫單位進行簡報。但據悉，金芭黎事件爆發後，高市府更加上緊發條，決定將疫情防疫層級拉高，韓國瑜也將銷假回高雄坐鎮指揮，防堵疫情再擴散，並慰勞辛苦的第一線防疫團隊。

韓國瑜昨在臉書上再次呼籲市民，防疫沒有假期，高雄市政府已全力加強中國武漢肺炎防疫整備工作，包括12家隔離醫院防疫物資已備妥安全存量。準備消防局救護車至院所或住家載送疑似病例至隔離醫院診治；並於該隔離醫院設置定點就地清潔消毒。

韓國瑜也提到，與轄區院所、消防局消防隊及衛生局（所）建立通報疑似病例後送24小時聯絡管道與作業流程，以便迅速隔離診療。

另外，9家市立醫院配合防疫整備工作、提升感控規格，全面啟動實施進入院區的人員量測體溫，並實施員工每日體量測溫健康管理。韓國瑜提醒，各位市民做好自主防疫準備，一起健康平安過好年。

(中時 )