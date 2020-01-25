在經歷3年多的激烈辯論之後，英國議會昨天通過首相約翰遜的脫歐案，為英國一月底脫歐掃清了障礙，英國脫歐法案亦於今（23）日由英女王簽署正式生效。

據《法國國際廣播電台》報導，由保守黨首相約翰遜與布魯塞爾商定的規範英歐離婚條款的脫歐法律文本，今天在英國女王伊麗莎白二世簽署後，立即生效，具有法律效力。

英國議會是在昨天通過脫歐法案。之前，約翰遜通過提前舉行立法大選，將反脫歐的議員排除出下議院。

約翰遜在議會通過他的脫歐法案後發布聲明稱，有時好像感覺永遠達不到脫歐那條線，現在終於跨過去了。可以忘掉三年來的所有怨恨和分歧，集中精力創造一個光明燦爛的未來。

報導說，美國總統川普力挺英國脫歐。美國財長姆努欽在英國議會通過約翰遜的脫歐法案後宣布，華盛頓有意在今年年底之前，與倫敦達成一個美英貿易協議。

(中時電子報)