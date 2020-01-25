嘉義在地的國寶級布景彩繪大師陳明山與國際知名的布袋戲精工戲偶團隊三昧堂，今年春節首次攜手合作展出。（嚴仁鴻提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義在地的國寶級布景彩繪大師陳明山與國際知名的布袋戲精工戲偶團隊三昧堂今年春節首次攜手合作，將創新的布袋戲偶與傳統的戲曲背景結合，在嘉義市文化創意產業園區展出。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻表示，2年前在文創園區展覽時認識慕名已久的陳明山老師，他們一家人來看三昧堂的展覽結緣，才有這次合作的機會。三昧堂戲迷陳小姐也說，因三昧堂的偶都很華麗時尚，本以為會和傳統布袋戲格格不入，沒想到戲偶上了陳明山老師的戲台，竟然毫無違和，很令人驚艷。

68歲的陳明山從事布袋戲布景彩繪已54年，早期曾是黃海岱、黃俊雄布袋戲團專任布景彩繪師，獲嘉義縣府登錄為無形文化資產，是台灣傳統戲曲布景的國寶級大師，也是台灣唯一跨足電影、外台戲劇看板佈景、醮壇佈景的彩繪師，40多年來堅在這個日益沒落的台灣民俗文化技藝。

三昧堂創意木偶團隊則以創新精工的布袋戲偶藝術創作起家，曾代表台灣至各國宣傳台灣布袋戲文化，已是國際知名的台灣創作團隊，近年來「製而優則演」，與迴響樂集合作布袋戲音樂劇並拍攝布袋戲電影，擁有相當龐大的戲迷與粉絲。

嚴仁鴻指出，陳明山布景與三昧堂兩個嘉義在地的布袋戲團創作者首次聯合展出，是傳統文化創新與傳承的最佳見證，展覽春節假期僅除夕休館，歡迎大家來體驗嘉義在地的布袋戲文化。

(中時 )