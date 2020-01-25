李憲章印刻作品，照片來源：我駐汶萊代表處臉書

李憲章印刻作品，照片來源：我駐汶萊代表處臉書

新春假期，駐汶萊代表李憲章在駐汶萊代表處臉書上分享刻印作品「圓滿」、「永樂」，祝福大家春風和煦，桃李爭妍；金鼠雀躍，至善「圓滿」；人間團圓，天倫「永樂」。

李憲章有一手刻印的好工夫，他曾任外交部發言人，於去年7月派駐汶萊。今年農曆年是他第一次在汶萊與臺商、華人朋友共度春節，充分感受到僑社、華人家庭及華商企業、團體蘊釀及準備新年的歡慶氣氛，並見證汶萊華社在保存及發揚傳統文化上的堅持與努力，令人深感敬佩。

回顧2019年，李憲章說，隨著汶航開啟臺汶直航，雙方經貿往來及人民互訪更加緊密友好，包括40家臺灣廠商來汶參加消費、科技、清真食品、觀光旅遊及蘭花展等各項國際展覽活動；2019年11月間更首度開啟金門—汶萊直飛包機，進一步拉近汶萊僑親與金門故鄉的距離，也讓臺汶民眾互訪人數劇增至近1萬人，較前一年增加3.2倍，極有助於強化臺汶民間的交流與友誼，並有效帶動雙方經貿互動與連結。

庚子金鼠年來臨，除舊佈新之際，李憲章祝福汶萊的臺商、僑胞及華社的好朋友，闔家平安，事業成功，萬事如意。

(工商 )