武漢醫護人員上網留言，形容院內物資已快彈盡糧絕，亟需外界幫助。（微博截圖）

武漢是這次新型冠狀病毒肺炎的重災區，許多醫護人員紛紛在微博上留言，不僅體力嚴重透支，口罩等裝備也已經斷炊。由於沒有庫存，許多同事只剩下身上這件防護服，根本不敢脫衣吃飯，只能挨餓工作。不過，大陸國家衛生健康委員會公布，已組織醫療隊馳援武漢，也緊急調派醫療物資運往當地。

肺炎疫情肆虐武漢，發燒病患如潮水般不斷湧入各醫療院所，當地醫護人員體力早已超過工作負荷。有醫生在微博上發文，「新的防護服還沒來，醫護人員一天都不敢吃飯，因為不敢脫防護服，脫了就沒有了！」「我們已經頂不住了！防護用具已全部用光！」

還有協和醫院的員工發文：「院裡快彈盡糧絕了，大家都盡量不吃不喝，因為上廁所和吃飯都要脫掉防護服，但身上這件也就是最後一件了。」「愈來愈多的同事在我面前倒下但自己卻無能為力，全套護具備齊仍有感染風險，何況護具嚴重短缺！」

不過，對照微博上的留言字字血淚，大陸國家衛健委表示，已組成6支共1230人的醫療救治隊，25日連夜搭機趕往武漢馳援，同時召集6支後備梯隊隨時待命。上海、廣東、軍隊3支醫療隊已到達武漢投入工作。

此外，截至25日中午，中央醫藥儲備共調用了防護服1.4萬件、醫用手套11萬雙；通過協調緊急採購，為武漢落實各類口罩貨源300萬個，落實防護服貨源10萬件，落實護目鏡2180副。

中國醫藥集團董事長劉敬楨表示，國藥集團湖北省分公司僅就武漢地區提供的防護服就達5萬餘件，還有N95口罩36萬件，醫用的鞋套20餘萬件。同時，各種醫藥物資290萬盒。

與此同時，工信部幫武漢找到消毒液、二氧化氯泡騰片等消毒殺菌用品和正壓式送風系統，以及掌上型紅外線測溫儀、噴霧機等專用設備貨源；對全自動紅外體溫監測儀和負壓救護車等訂單式生產的設備，也組織整車（機）和關鍵零部件廠商復工生產，全力保障武漢防控訂單需求。

此外，上海海關25日全速通關了一批自德國進口的ECMO葉克膜，共計81套，準備送往武漢市金銀潭醫院。這批葉克膜的進口企業表示，這批貨物稍早前向德國訂購，德國公司在獲悉中國疫情後，決定優先向中國配送，以快件形式2天抵達上海港口。

(中時 )